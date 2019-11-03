بستاني من بعبدا: ملفا الكهرباء والمياه ليسا "كبسة زر" ولكن العمل جار عليهما

أكّدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​، "أنّنا سمعنا وجع المواطنين، ومنذ 9 أشهر بدأنا في هذه الحكومة، ونعمل ليلًا ونهارًا وعمِلنا على تحديث خطة ​الكهرباء​"، مركّزةً على أنّ "ملفي الكهرباء والمياه ليسا "كبسة زر" ولكن العمل جار عليهما".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، خلال مشاركتها في التظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على طريق ​قصر بعبدا​، أنّ "المناقصات أُرسلت إلى إدارة المناقصات، وهذا ليس وعدًا بل عملًا منفذًا". وشدّد على "أنّناولاد الساحات" ولسنا هنا لعرض عضلات مقابل الشارع الآخر". وأشارت إلى أنّ "الرئيس عون "عمل يلّي بينعمل"، ولا يجب أن ننسى أنّنا جئنا بعد 30 سنة فساد".