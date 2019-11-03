أكّدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، "أنّنا سمعنا وجع المواطنين، ومنذ 9 أشهر بدأنا في هذه الحكومة، ونعمل ليلًا ونهارًا وعمِلنا على تحديث خطة الكهرباء"، مركّزةً على أنّ "ملفي الكهرباء والمياه ليسا "كبسة زر" ولكن العمل جار عليهما".
وأوضحت في تصريح تلفزيوني، خلال مشاركتها في التظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ميشال عون على طريق قصر بعبدا، أنّ "المناقصات أُرسلت إلى إدارة المناقصات، وهذا ليس وعدًا بل عملًا منفذًا". وشدّد على "أنّناولاد الساحات" ولسنا هنا لعرض عضلات مقابل الشارع الآخر". وأشارت إلى أنّ "الرئيس عون "عمل يلّي بينعمل"، ولا يجب أن ننسى أنّنا جئنا بعد 30 سنة فساد".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني من بعبدا: ملفا الكهرباء والمياه ليسا "كبسة زر" ولكن العمل جار عليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.