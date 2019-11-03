بدء وصول المتظاهرين الى عدد من الساحات تلبية للدعوة التي أطلقت أمس

بدأ في هذه الأثناء وصول المتظاهرين الى عدد من الساحات في ​لبنان​، تلبية للدعوة التي أطلقت أمس للتظاهر تحت عنوان "أحد الوحدة".

تجدر الإشارة إلى أن الدعوات إلى ​التظاهرات​ والتجمعات حددت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.