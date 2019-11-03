بدأ في هذه الأثناء وصول المتظاهرين الى عدد من الساحات في لبنان، تلبية للدعوة التي أطلقت أمس للتظاهر تحت عنوان "أحد الوحدة".
تجدر الإشارة إلى أن الدعوات إلى التظاهرات والتجمعات حددت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول المتظاهرين الى عدد من الساحات تلبية للدعوة التي أطلقت أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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