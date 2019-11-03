شارل حبور: رئاسة الجمهورية يجب أن تكون لكل الناس وليس لفئة من الناس

شدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​، في حديث تلفزيوني، على أن ​رئاسة الجمهورية​ يجب أن تكون لكل المواطنين وليس لفئة منهم، لافتاً إلى أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير جبران باسيل أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، نتيجة السياسيات التي اتبعها منذ 3 سنوات حتى اليوم.

وأكد جبور أن "المطلوب الاستماع إلى ما يقوله الناس وليس مواجهتهم في شارع آخر"، موضحاً أن "الشارع يريد حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة وخالية من كل القوى السياسية"، معتبراً أن "الثنائي ​حزب الله​ - العهد، الذي كان يرفض إستقالة الحريري، لا يريد تشكيل حكومة تشبه الناس، بل يسعى إلى إعادة تشكيل حكومة من طبيعة تلك التي كانت قائمة، ويرفض حكومة التكنوقراط".

وشدد جبور على أن لبنان في صلب الإنهيار، وبالتالي من أجل الإنقاذ يفترض الذهاب إلى تشكيل حكومة تأخذ لبنان باتجاه الخلاص الإقتصادي والمالي، وتكون مؤلفة من اختصاصيين.