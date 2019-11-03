مصرف الإمارات: لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية للبنان خلال جلسة الحوار مع المحافظ

نفى المصرف المركزي لدولة ​الإمارات​ العربية المتحدة ما نقل عن محافظ المصرف مبارك راشد المنصوري تعت عنوان: "ندرس تقديم مساعدات ل​لبنان​"، مؤكداً أن "المعلومات المنشورة غير صحيحة ولا تعكس سياق السؤال خلال جلسة الحوار مع محافظ المصرف المركزي لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​ ،حيث أكد خلال الجلسة بأنه قد جرت مناقشات بين دولة الإمارات ولبنان حول المشاريع المقترحة خلال مؤتمر الاستثمار الإماراتي– اللبناني في تشرين الأول".

وأوضح أنه "لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية في ضوء الأحداث الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هذه المسألة ليست ضمن اختصاص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويجب التوجه بالاستفسار حول هذه المسائل إلى السلطات المختصة في الدولة".