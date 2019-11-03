نفى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ما نقل عن محافظ المصرف مبارك راشد المنصوري تعت عنوان: "ندرس تقديم مساعدات للبنان"، مؤكداً أن "المعلومات المنشورة غير صحيحة ولا تعكس سياق السؤال خلال جلسة الحوار مع محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ،حيث أكد خلال الجلسة بأنه قد جرت مناقشات بين دولة الإمارات ولبنان حول المشاريع المقترحة خلال مؤتمر الاستثمار الإماراتي– اللبناني في تشرين الأول".
وأوضح أنه "لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية في ضوء الأحداث الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هذه المسألة ليست ضمن اختصاص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويجب التوجه بالاستفسار حول هذه المسائل إلى السلطات المختصة في الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الإمارات: لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية للبنان خلال جلسة الحوار مع المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.