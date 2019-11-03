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شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الشرق.. مذيع إخوانى يزعم ارتفاع نسب المشاهدة والأرقام ترد عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضيحة جديدة لقناة الشرق الاخوانية، تكشف مدى اعتماد هذه القناة على الأكاذيب والشائعات فى التعامل مع كافة شئون الدولة المصرية، فى إطار السياسة الواضحة لها منذ اليوم الأول لظهورها.
وبالبحث فى الفيديو الذى كان يتحدث فيه هذا المذيع الهارب عبر صفحته، وجدنا أن عدد متابعيه خلال بث الحلقة 25 شخصا فقط، وأن الفيديو الذى يتحدث فيه وصل عدد مشاهداته إلى 279 مشاهدة فقط، بعد ما يقرب من يوم من رفعه على قناته على يوتيوب.
ولا تتوقف فضائح الإخوانى الهارب عند هذا الفيديو، حيث أن أرقام المشاهدات له وعبر قناته قليلة للغاية، وتصل إلى أقل من 100 مشاهدة فى الكثير من الفيديوهات، لتكون هذه الأرقام خير رد على المزاعم الاخوانية حول المتابعة الكبيرة لقناة الشرق.
وعادة ما تلجأ قنوات الإخوان الإرهابية إلى الإعلانات الممولة على "فيس بوك" ، من أجل الحصول على نسب مشاهدة كبيرة فى محاولة مكشوفة للحديث حول زيادة المشاهدة، فضلا عن الاعتماد على اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر هذه الفيديوهات بشكل كبير، أو الاعتماد على إعلانات على يوتيوب لجلب أى نسب مشاهدة لفيديوهات الإعلام الإخوانى، سواء عبر الصفحات الخاصة بالقنوات أو الصفحات الخاصة بالمذيعين.
يذكر أن ”الخليج 365”، أعد خلال الفترة الماضية الكثير من تقارير المواطنين التى تتحدث عن رفضهم الكامل للظهور فى هذه القنوات أو التصوير معها حتى مقابل الأموال، وهو ما جعل هذا المذيع الهارب يظهر محاولا الدفاع عن قناته الإرهابية، ولكن فضحته أرقام المشاهدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.