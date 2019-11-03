شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الشرق.. مذيع إخوانى يزعم ارتفاع نسب المشاهدة والأرقام ترد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضيحة جديدة لقناة الشرق الاخوانية، تكشف مدى اعتماد هذه القناة على الأكاذيب والشائعات فى التعامل مع كافة شئون الدولة المصرية، فى إطار السياسة الواضحة لها منذ اليوم الأول لظهورها.

ومن الأكاذيب التى تسعى هذه القناة الإرهابية إلى محاولة تصديقها بشتى الطرق، أنها تحظى بنسب مشاهدة كبيرة من الشارع المصرى، وأن لها متابعين بعدد كبير على عكس القنوات المصرية، حيث ظهر المذيع الهارب هيثم أبو خليل مقدم برنامج "حقنا كلنا" على قناة الشرق الإرهابية، ليزعم زيادة مشاهدة قنوات الإخوان، وانها تحظى بمصداقية كبيرة، زاعما أيضا أنها تعمل لصالح الوطن.





وبالبحث فى الفيديو الذى كان يتحدث فيه هذا المذيع الهارب عبر صفحته، وجدنا أن عدد متابعيه خلال بث الحلقة 25 شخصا فقط، وأن الفيديو الذى يتحدث فيه وصل عدد مشاهداته إلى 279 مشاهدة فقط، بعد ما يقرب من يوم من رفعه على قناته على يوتيوب.

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ولا تتوقف فضائح الإخوانى الهارب عند هذا الفيديو، حيث أن أرقام المشاهدات له وعبر قناته قليلة للغاية، وتصل إلى أقل من 100 مشاهدة فى الكثير من الفيديوهات، لتكون هذه الأرقام خير رد على المزاعم الاخوانية حول المتابعة الكبيرة لقناة الشرق.



