شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان" تؤكد حرص القيادة السياسية على استقرار وأمن لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية المصرية على استقرار وأمن لبنان داعين الأشقاء اللبنانيين للمحافظة على مقدرات وطنهم ومؤسسات دولتهم وجيشهم.

وشددت اللجنة على ضرورة اصطفاف الشعب اللبناني لمواجهة أية مؤامرات قد تحاك ضد لبنان.

كما طالبت بسرعة تشكيل حكومة جديدة تهتم بأمور البلاد وتحقق أهداف الثورة بعد استقالة حكومة سعد الحريرى.

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وأشارت إلى ضرورة رفع القوى الإقليمية يدها عن التدخل في الشأن اللبناني.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الأزمة سوف تمر وتخرج منها لبنان أكثر قوة كما حدث في الأزمات السابقة خاصة الحرب الأهلية التي تعرضت لها لبنان في ثمانيات القرن الماضى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان وبحضور السفير خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، وذلك لمناقشة أخر تطورات الوضع في لبنان.