شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد نواب حزب أردوغان بالبرلمان التركى بسبب الاستقالات المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاستقالات داخل حزب أردوغان فى تركيا، بسبب سياساته الفاشلة، حيث انخفض عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم في البرلمان التركى إلى 290 مقعدًا، عقب استقالة نائب إسطنبول عن الحزب وعضو مجلس إدارته، مصطفى ينر أوغلو.

كان ينر أوغلو، قد أعلن قبل يومين، استقالته من الحزب الحاكم، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من أراد ذلك، ليرتفع عدد المقاعد المستقلة في البرلمان التركي إلى 4 مقاعد.

وذكر تقرير من منصات تركية معارضة أنه وفقًا للتوزيع الأخير للمقاعد في البرلمان التركي، فإن حزب العدالة والتنمية أصبح لديه 290 مقعدًا، وحزب الشعب الجمهوري المعارض 139 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 62 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 49 مقعدًا، وحزب الخير 39 مقعدًا، ومقعدان لكل من حزب السعادة وحزب العمال، ومقعد واحد لكل من حزب الاتحاد الكبير، والحزب الديمقراطي.

وأوضحت التقارير أن 11 مقعدًا أصبحوا فارغين بالبرلمان، نتيجة انفصال 5 نواب من أجل رئاسة البلديات، إضافة إلى استقالة 4 نواب بعد تعيينهم وزراء بالحكومة الحالية، فضلًا عن وفاة نائبين.