شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال عن قانون حماية البيانات الشخصية: هام تشريعيا للمنظومة المعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع القانون من المشروعات الهامة بعدما أقر المجلس سابقاً قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتأتى مناقشته وإقراره تمهيدا لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية.
وأضاف عبد العال، أنه تم أخذ رأى كلا من مجلس الدفاع الوطنى، البنك المركزى إعمالا للدستور، وتم إخطارى بموافقتهم على مشروع القانون.
وتضمن القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس السبت، حل 4 دوائر من الدوائر الـ 9 المختصة بنظر قضايا الإرهاب.
ودخل القرار حيز النفاذ منذ صدوره، مع نظر القضايا المنظورة حاليا – أن وجد - التى لم يتم الفصل فيها حتى صدور الحكم.
والدوائر الأربعة التى تمت الغائها هى دوائر المستشارين، ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامى، وأسامة الرشيدى.
أما الدوائر الخمسة التى تعمل حاليا على قضايا الإرهاب هى، دائرة المستشار محمد شيرين فهمى، ودائرة المستشار معتز خفاجى، دائرة المستشار شبيب الضمرانى، ودائرة المستشار حسن فريد، ودائرة المستشار محمد السعيد الشربينى.ومن المنتظر أن يتقدم أعضاء الدوائر الأربعة لرئيس المحكمة لتحديد رغابتهم فى العمل ويتم توزيعهم على اختصاصات أخرى.
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