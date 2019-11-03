مقطع فيديو على “فايسبوك” يستنفر أمن البيضاء.. إلقاء القبض على أربعيني عرض سيدة للسرقة بالخطف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه شخص، في عقده الرابع، يمتطي دراجة نارية، وهو يعرض سيدة للسرقة بالخطف، على مستوى زنقة “أيت يافلمان” في منطقة الفداء في الدارالبيضاء.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية، في منطقة أمن الفداء مرس السلطان، في ضوء الشريط المذكور، من تشخيص هوية المشتبه فيه، وتوقيفه، يوم أول أمس الجمعة، وهو في حالة تخدير، وذلك قبل حجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحسب بلاغ مديرية الأمن الوطني، قبل تقديمه أمام العدالة من أجل السرقة بالخطف، والتخدير.