فضيحة.. نقل تلاميذ إلى منزل سكني لحل أزمة الاكتظاظ في فرعية ضواحي زاكورة – صور

في واقعة مثيرة، لجأ مدير فرعية “أعكبت” التابعة لجماعة “أولاد يحيي لكراير”، بإقليم زاكورة، إلى نقل عدد من التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالفرعية المذكورة، إلى منزل وسط دوار يعج بالسكان، من أجل فك أزمة الاكتظاظ، التي تعانيها فرعية “أعكبت”.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الجهات المعنية عجزت عن بناء حجرة دراسية في الفرعية المذكورة، ولهذا السبب تم نقل عدد من التلاميذ نحو منزل سكني يبعد عن الفرعية ببعض الأمتار.

وأوردت المصادر ذاتها أن المنزل المذكور تم تجهيزه بكراس، وطاولات من فرعية “اعكبت”. كما أشارت إلى استياء أولياء التلاميذ من هذا القرار، واصفين إياه بـ”الفضيحة”.

وعلاوة على ذلك، ذكرت المصادر ذاتها أن المنزل المذكور لا يليق بتعليم الأطفال، مبرزة أن الوزارة المعنية فشلت في بناء حجرة دراسية، وتوفير تعليم جيد، بشروط مناسبة لهؤلاء التلاميذ.