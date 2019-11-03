لبلوغ مجموعات كأس “كاف” للموسم الثاني تواليا.. الحسنية يستهدف تجاوز غرين إيغلز الزامبي

يحتضن ملعب أدرار، مساء اليوم الأحد، مباراة إياب الدور 32 مكرر لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، التي ستجمع بين فريقي حسنية أگادير وضيفه غرين إيغلز الزامبي.

ونجح ممثل كرة القدم الوطنية في العودة بتعادل ثمين بهدف في كل شبكة، من ميدان خصمه الزامبي، في المواجهة، التي جمعت بينهما، الأحد الماضي، على أرضية ملعب “الأبطال الوطني” بلوساكا.

ويستهدف الفريق السوسي بقيادة مدربه الأرجنتيني “ميغيل غاموندي”، عبور حاجز غرين إيغلز، للتأهل إلى دور المجموعات، علما أن التعادل السلبي يكفي زملاء ياسين الرامي لتحقيق مرادهم.

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ولم يخسر خصم غزالة سوس خارج أرضه في مبارياته الإفريقية هذا الموسم، إذ تعادل بهدف لمثله مع أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى الدور الأول، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.

وفي مواجهة الدور الأول، تغلب غرين إيغلز على مضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي بهدف دون رد، لكنه لم يكفه للتأهل، بعدما خسر ذهابا على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويبحث الفريق السوسي على بلوغ دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، والذهاب بعيدا في المسابقة القارية، التي خرج من دور ربعها في النسخة الماضية، في مجزرة تحكيمية ضد الزمالك المصري.