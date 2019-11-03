مشهد بطولي لامرأة اندلع حريق في شقتها في القنيطرة وتأخر الإطفاء…أنقذت طفلة بالحبال – فيديو

التهم حريق، ليلة أمس السبت، شقة سكنية في عمارة، وسط مدينة القنيطرة، مخلفا حالة رعب بين السكان.

اندلاع النار في الشقة المذكورة، دفع سكانها إلى الفرار من ألسنة النيران عبر النوافذ، إذ وثق مارة مشاهد فيديو، تبين كيف تدخلت امرأة لإنقاذ طفلة من نافذة الشقة في الطابق الثالث، بمساعدة الناس، في مشهد بطولي تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخلت قوات الوقاية المدنية، إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا إليها انتقادات، متهمين إياها بالعجز عن إنقاذ الأرواح، التي كادت أن تزهق في الحريق، لولا تدخل المارة، والأهالي، وتظافر الجهود لإنقاذ من تبقى من قاطني الشقة المحترقة.