كفر ياسيف: إصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من كفر ياسيف بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، اليوم الأحد.
وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في القسم العلوي من جسده.
وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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