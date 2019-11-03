39 معتقلة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، تقريرا، يُشير إلى أن عدد المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وصل إلى 39 معتقلة.

وأظهر تقرير الهيئة أن 28 معتقلة من بينهن، أُصدرت بحقهن أحكاما متفاوتة، يصل أعلاها 16 عاما، فيما لا تزال ثلاثة معتقلات، قيد الاعتقال الإداري، وهن: الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي، والأسيرة آلاء بشير من قلقيلية، وشروق البدن من بيت لحم، أما المتُبقيات فيخضعن للتحقيق.

ويُشار إلى أن اللبدي دخلت اليوم الـ41 في إضرابها عن الطعام ضد اعتقالها الإداري، حيث تقبع في عيادة الرملة، بسبب تردي وضعها الصحي.

كما تقبع المعتقلة سهير اسليمية في مستشفى "شعاري تصيدك"، لتلقى العلاج نتيجة إصابتها برصاص جيش احتلال، قبل اعتقالها في الخليل الأربعاء الماضي.

Advertisements

فيما تقبع باقي المعتقلات، في سجن الدامون، حسب الهيئة.

ومن بين المعتقلات من تعاني ظروفا صحية صعبة، أخطرهن حالات الأسيرات إسراء جعابيص، وسهير اسليمية، وهبة اللبدي، وشروق دويات، ومرح باكير، وأمل طقاطقة، حيث يعانين من أمراض وإصابات بالرصاص والحروق، دون أن يتلقين العلاجات والرعاية الطبية اللازمة، وفق البيان.

ولفت التقرير إلى أن من بين المعتقلات 16 أما، لـ 54 ابنا وابنة، ومنهن من تعتبر جدة كالمعتقلة وفاء نعالوة، والدة الشهيد أشرف نعالوة، ومنهن من اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي وزوجها وتركوا الأبناء بلا راعٍ، كحالة المعتقلة ايناس العصافرة.

وأضافت الهيئة أن محاكم الاحتلال أصدرت "أحكاما جنونية بحق عدد من المعتقلات، سواء على صعيد سنوات الأسر أو ما رافق الأحكام من غرامات مالية باهظة"، حيث حكم على بعضهن بالسجن لمدة 16 عاما إضافة لغرامات مالية باهظة.