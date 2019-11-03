جسر الزرقاء: تصريح مدع في جريمة قتل مراد عماش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، تصريح مدعٍ حول نيتها تقديم لائحة اتهام ضد شاب (19 عامًا) من سكان جسر الزرقاء، نسبت إليه جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت عماش (19 عاما) بتاريخ 18.09.2019.

وقالت إنه سيتم تقديم طلب لتمديد اعتقال المشتبه به لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا بتاريخ 18.9.2019 حول جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، حيث تم إطلاق النار على الضحية. وأغلقت قوات معززة من الشرطة المكان ومن ثم شرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة، إلى جانب ذلك قام محققون وخبراء تشخيص جنائي بجمع البينات والأدلة من مسرح الجريمة. وبعد تحقيقات طال حوالي شهر تم الوصول إلى طرف خيط في الملف والحصول على أدلة وبينات ضد المشتبه به الرئيسي، حيث تبين أن الخلفية للجريمة تعود إلى نزاع اندلع بين عائلتين في البلدة بينما الضحية لم تكن له صلة بهذا النزاع فمكث في المكان عن طريق الصدفة.