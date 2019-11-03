الطيبة: والد يشتكي معلما بشبهة ضرب نجله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتحت الشرطة تحقيقا، اليوم الأحد، بشبهة قيام معلم بضرب طالب والتسبب له بإصابة، إثر شكوى قدمها ولي أمر الطالب الذي يدرس في إحدى المدارس الإعدادية بمدينة الطيبة.

وقال والد الطالب، لـ"عرب 48"، إن "نقاشًا حدث بين ابني والمعلم، وهو من الطيبة، داخل أروقة المدرسة، فقام المعلم بضربه بصورة عنيفة، والتي بسببها تم نقله إلى مستشفى 'مئير' في كفار سابا لتلقي العلاج".

وأعرب والد الطالب عن استيائه مما حدق، وقال إنه "على المعلم أن يكون قدوة للطالب. نحن نعيش في مستنقع عنف بمجتمعنا ونريد أن نخرج من هذه الأزمة، ولكن أن يكون المعلم هو من يمارس العنف فهذا أمر غير مقبول".

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب المعلم، لكن دون جدوى، وسنقوم بنشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.