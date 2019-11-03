اليمن.. ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة شمال عدن

الأحد 3 نوفمبر 2019

ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة شمال عدن

ضبطت قوات الحزام الأمني القطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة عدن، كمية كبيرة من السجائر المهربة .



وقال قائد القطاع، كرم المشرقي، أن أفراد قوات الطوارئ بالقطاع عثروا صباح امس على كمية كبيرة من السجائر المهربة على متن سيارة نوع “دينا” كانت متوقفة بالقرب من ملعب 22 مايو.

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وأوضح “المشرقي” أن اثنين من افراد الدوريات كانوا يمروا بالقرب من الملعب ولاحظوا بعض الأشخاص يقومون بنقل كراتين السجائر من على متن سيارة دينا إلى باص آخر , وأثناء ذلك لاحظ الأشخاص افراد الدوريات فقاموا بالفرار على متن الباص إلى جهة غير معلومة تاركين خلفهم سيارة النقل وبها (50) كرتون من السجائر المهربة.

وأفاد نائب القطاع القائد محمد ناصر هادي أنه تم إبلاغ العمليات فورا حيث تحركت قوة بقيادة قائد القطاع إلى الموقع وقامت بالإجراءات اللازمة من نقل كل المضبوطات لمقر القطاع ومن ثم جردها وتسليمها لمركز عمليات الحزام الأمني بمدينة الشعب في العاصمة عدن.

وتعتبر هذه العملية إحدى العمليات الناجحة التي يقوم بها أفراد الحزام الأمني بالقطاع الثامن مديرية الشيخ عثمان في مكافحة ظاهرة التهريب والعمل على تثبيت الأمن وفرض النظام والقانون في المديرية.

وكانت قيادة الحزام الأمني بعدن وعددآ من الشخصيات والنشطاء ووسائل الإعلام قد أشادت بجهود قيادة وأفراد القطاع الثامن والإنجازات الأمنية التي تم تحقيقها خلال الشهر الماضي.