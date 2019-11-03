صنعاء.. المليشيات تستولي على منازل مواطنين بهذه الذريعة

الأحد 3 نوفمبر 2019

الحوثيين

أقدمت مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة على الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهبهم تحت مسميات ومزاعم متعددة وصلت الى الاستيلاء على منازل مواطنين تحت نطاق أوقاف أمانة العاصمة.



وذكرت مصادر أن مليشيا الحوثي التي تسيطر على الأوقاف في العاصمة صنعاء قامت باختطاف مالكي المنازل ومطالبتهم بفتح ملف للأوقاف بما يقارب 500 ألف ريال لكل ملف ومن ثم دفع إيجار عن كل لبنة 20 ألف ريال شهرياً، وإذا رغب مالك البيت ببيعه فعليه أن يدفع 75% من قيمة البيت لمليشيا الحوثي بأوقاف الأمانة.

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وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن المليشيات قامت بإنذار مالكي المنازل ومحلات تجارية بإخلائها أو دفع الأموال المقررة عليهم إجباراً من قبل المليشيات.

إلى ذلك تواصل مليشيا الحوثي حشد عقال الحارات والتجار والوجاهات وتوزيع مهام عليهم فيما يسمى باحتفالات المولد النبوي والضغط على التجار وإجبارهم بدفع مبالغ مالية تصل الى 50 ألف ريال دعماً لفعالية المولد المزمع إقامتها في ميدان السبعين في التاسع من نوفمبر الجاري.