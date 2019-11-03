- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيات تستولي على منازل مواطنين بهذه الذريعة والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
الحوثيين
أقدمت مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة على الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهبهم تحت مسميات ومزاعم متعددة وصلت الى الاستيلاء على منازل مواطنين تحت نطاق أوقاف أمانة العاصمة.
وذكرت مصادر أن مليشيا الحوثي التي تسيطر على الأوقاف في العاصمة صنعاء قامت باختطاف مالكي المنازل ومطالبتهم بفتح ملف للأوقاف بما يقارب 500 ألف ريال لكل ملف ومن ثم دفع إيجار عن كل لبنة 20 ألف ريال شهرياً، وإذا رغب مالك البيت ببيعه فعليه أن يدفع 75% من قيمة البيت لمليشيا الحوثي بأوقاف الأمانة.
وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن المليشيات قامت بإنذار مالكي المنازل ومحلات تجارية بإخلائها أو دفع الأموال المقررة عليهم إجباراً من قبل المليشيات.
إلى ذلك تواصل مليشيا الحوثي حشد عقال الحارات والتجار والوجاهات وتوزيع مهام عليهم فيما يسمى باحتفالات المولد النبوي والضغط على التجار وإجبارهم بدفع مبالغ مالية تصل الى 50 ألف ريال دعماً لفعالية المولد المزمع إقامتها في ميدان السبعين في التاسع من نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. المليشيات تستولي على منازل مواطنين بهذه الذريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.