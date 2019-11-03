شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 المقاومة أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، بتجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي غرب المحافظة.

Advertisements وبينت مصادر أن المواجهات تجددت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز. ويأتي هذا بالتزامن مع موجة نزوح كبيرة للسكان بفعل القصف المدفعي الذي تشنه المليشيا على قرى ومنازل المدنيين في المنطقة. وفي منطقة بير باشا هاجمت القوات الحكومية مواقع الحوثيين هناك ودارت اشتباكات عنيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.