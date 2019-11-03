الحلبوسي ووفد كردي يؤكدان أهمية أن تحظى التعديلات الدستورية بقبول جميع المكونات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي".



وأشار إلى أن "اللقاء ناقش التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي".