كتلة نيابية: الحراك والضغط الجماهيري ساهما بتفعيل قوانين مجمدة منذ أعوام

أكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية النائب يونادم كنا، الأحد، أن الحراك والضغط الجماهيري ساهما بتحفيز البرلمان والحكومة على تفعيل عدة قوانين كانت "مجمدة" منذ أعوام، مشدداً على ضرورة استمرار انعقاد جلسات البرلمان.
وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "الحراك الجماهيري خدم العراق كثيراً، حيث أن هناك العديد من القوانين التي كانت غير مفعلة منذ سنين طوال وبعضها منذ عامي 2008 و2009 كقانون حماية المنتج المحلي واختيار أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي"، مبيناً أن "جميع تلك القوانين والإجراءات تم تفعيلها والمضي بها بعد الضغط الجماهيري".
وأضاف كنا، أن "استمرار انعقاد الجلسات هو أمر ضروري بانتظار وصول قوانين مهمة تخدم الشعب بغية إقرارها، إضافة إلى قوانين مضينا بها كقانون إلغاء امتيازات الرئاسات والدرجات العليا وإلغاء الجمع بين الراتبين"، لافتاً إلى أن "الحراك والتظاهرات ساهمت بسرعة إنجاز العديد من المشاريع والقوانين ومحاسبة الفاسدين ودفعهم إلى القضاء".
وأضاف كنا، أن "استمرار انعقاد الجلسات هو أمر ضروري بانتظار وصول قوانين مهمة تخدم الشعب بغية إقرارها، إضافة إلى قوانين مضينا بها كقانون إلغاء امتيازات الرئاسات والدرجات العليا وإلغاء الجمع بين الراتبين"، لافتاً إلى أن "الحراك والتظاهرات ساهمت بسرعة إنجاز العديد من المشاريع والقوانين ومحاسبة الفاسدين ودفعهم إلى القضاء".
وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع تشرين أول الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.
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