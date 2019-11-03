طالب البنك المركزي العراقي، الاحد، من كافة المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل مع مصرفين وشركة تحويل مالية لشمولهم بالعقوبات الدولية.
واضاف ان "المؤسسات المالية التي ادرجت على لائحة العقوبات الدولية شملت مصرف العطاء الاسلامي " البلاد سابقا" ومصرف نور العراق الاسلامي وشركة الخالدي للصرافة الكائنة في محافظة اربيل" علما ان الاخير غير مجاز من قبل البنك المركزي العراقي".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يمنع التعامل مع مصرفين وشركة تحويل لشمولهم بالعقوبات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.