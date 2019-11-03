بالصور.. جسر الجمهورية ببغداد الآن

تنشر الخليج 365، صورا تظهر جسر الجمهورية قرب ساحة التحرير والمؤدي الى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وتبين الصور التي التقطت ظهر اليوم الاحد 3 تشرين ثاني الحالي، الجسر واسفله وهو يغص بالمتظاهرين. ويشهد جسر الجمهورية تمركزا مستمرا عند الخط الاول للقوات الامنية، مع توافد اعداد جديدة من المتظاهرين الى ساحة التحرير ببغداد. Advertisements وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.