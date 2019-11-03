رسمياً.. كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لمباراتي إيران والبحرين

رياضة 2019-11-03 | 12:08 6,320 مشاهدة أعلن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش قائمته لمباراتي ايران والبحرين في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكاس اسيا 2023 وكاس العالم 2022. وضمت القائمة كلاً من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وللدفاع علي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعلي فايز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد. ولخط الوسط ضمت القائمة: ابراهيم بايش وحسن حمود وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم ومحمد رضا وهمام طارق وشريف عبد الكاظم، وللهجوم مهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.



يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه المنتخب الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من شهر تشرين الثاني الجاري، فيما سيواجه البحرين في الـ19 من الشهر ذاته. يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه المنتخب الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من شهر تشرين الثاني الجاري، فيما سيواجه البحرين في الـ19 من الشهر ذاته.

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