إحالة محصل "تذكرة الموت" في مصر إلى محاكمة جنائية عاجلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإحالة محصل التذاكر المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.



وأشار البيان الذي صدر، السبت، إلى أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ حيث توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً، عندما حاد الكمسري عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة للتعليمات المقررة في ذلك.

وأشار البيان إلى أن المتهم خيّر المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالماً بأنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتماً إلى إحداث جروح بجسديهما؛ وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون.

وأهابت النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية.

