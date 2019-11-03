"عموري وعجب".. أشقاء في قلب المنافسة الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مواجهة العين والجزيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي مواجهة تنافسية بين الشقيقين عمر ومحمد عبدالرحمن "عموري وعجب".



المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد ليتراجع العين للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويظل الجزيرة رابعا برصيد 11 نقطة.

عموري وعجب حضرا في التشكيل الأساسي لكل من العين والجزيرة وتقابلا في الملعب في أكثر من موقف تنافسي.

الشقيقان تبادلا قمصانهما معا بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة ليرتدي عموري قميص فريقه القديم العين ويرتدي عجب زي الجزيرة قبل اختفائهما من الملعب.





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عدسة "العين الرياضية" استطلعت آراء الجماهير حول الموقف النادر في ملاعب كرة القدم، حيث يتعين على الأخ مواجهة شقيقه والانتصار عليه أمام الآلاف من الجماهير المحتشدة.

البعض أكد أنه لو كان في موقف عموري وعجب لاختار البُعد عن الالتحام مع شقيقه خوفا على أخيه من التعرض للأذى.

ورأى آخر أن الاحتراف يُحتم على اللاعبين عديد الأشياء من بينها أن يواجه اللاعب شقيقه الذي كان يوما ما معه في الفريق نفسه.

وأكد البعض أنه يجب على كل من عموري وعجب أن يدافع عن شعار النادي الذي يرتدي قميصه في المباراة دون النظر لاعتبارات أخرى.