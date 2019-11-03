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سفارة الإمارات بالقاهرة تقيم احتفالية خاصة بـ"يوم العلم"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - جورج إيليا - تصوير: أحمد حسين

الأحد 2019/11/3 04:14 م بتوقيت أبوظبي

سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بيوم العلم

شهدت سفارة الإمارات في القاهرة، الأحد، احتفالات خاصة بيوم العلم، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد من المواطنين المقيمين بالعاصمة المصرية.

ورفع المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، علم دولة الإمارات على سارية مبنى السفارة.

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وأكد السفير الجنيبي أن الاحتفال بيوم العلم يأتي تلبية لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أنه يوم عقد وعهد وولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتفل بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم".

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وأوضح أن حكومة الإمارات الرشيدة ومواطنيها يسعون دائماً للتميز بكافة الأشياء، لرفع علم الدولة شامخاً وعالياً.

وأشار إلى أهمية إعلاء راية الإمارات لتظل خفاقة عالية لتغرس في الأجيال حب الوطن، ورمزاً للهوية الوطنية التي تروي حكاية وطن وانتماء شعب، وتطور دولة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

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تحتفل الإمارات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بيوم العلم، الذي يمثل رمز عزتها ومجدها ووحدتها، ويعكس الفخر والاعتزاز بقوة اتحادها ويعكس أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ويعكس الاحتفال الثقة غير المحدودة من شعب الإمارات في قيادته، والتي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني، وفي التسامح والعدل والمساواة بين المقيمين كافة على أرضها.

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وجرت مراسم رفع العلم في الحادية عشرة صباحا عاليا خفاقا في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والهيئات المختلفة في جميع أنحاء الإمارات.

ويشهد "يوم العلم" احتفالات وفعاليات تعزز الانتماء والتلاحم، وتعكس التكاتف بين أبناء الإمارات والتمسك بقيم الآباء المؤسسين، مجسّدة مشاعر التسامح والسلام بينهم وبين الإنسانية جمعاء.

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وفي هذا اليوم تقف الإمارات وشعبها تنظر لعلم واحد يوحدها يرتفع شيئاً فشيئاً، وعند كل شبر من الأرض يرتفع يتذكر الإماراتيون معه إنجازات دولتهم.

ولا يقتصر الاحتفال بيوم العلم على الثالث من نوفمبر/تشرين الأول وحده، حيث تنظم الدولة فعاليات على مدار الشهر، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

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وتنظم الاحتفالات وفق جدول زمني تشارك فيه فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الحكومية والخاصة، في تناغم فريد تتجلى عبره قيم الوحدة الوطنية في المجتمع والجهات الحكومية والخاصة.

واختير علم الإمارات علماً رسمياً للبلاد عام 1971م، وقام بتصميمه محمد عبدالله المعينة، خلال مسابقة أقامها الديوان الأميري في أبوظبي قبل شهرين من إعلان الاستقلال.

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وضمن احتفالات الإمارات بعيد العلم تم خلال الأيام الماضية تسليم علم الإمارات إلى العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس، إضافة إلى منافذ البيع الخارجية.

كما تم تغيير الأعلام القديمة لأخرى جديدة تكريما واحتفاء بعلم الدولة، الذي هو فخر أبنائها ورمز وجودهم وعزتهم ومعنى العطاء والأمن والسلام لكل من أقام على أرض الإمارات المباركة.. دولة الخير والإنسانية.

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كما شهدت الإمارات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية توزيع 20 ألف علم في مختلف أنحاء البلاد، ضمن حملة العلم التي تقوم بها مؤسسة وطني الإمارات، يمثلها ضرار بالهول الفلاسي مدير عام المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات والموظفين في المؤسسة.

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