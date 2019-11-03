أمير الكويت ورئيسة سنغافورة يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مع حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت بقصر بيان، لرئيسة سنغافورة والوفد الرسمي المرافق لها خلال زيارتها الرسمية للبلاد.

كما تناولت المباحثات الرسمية بين الجانبين، وفقا لما صرح به وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون.

وعاد أمير الكويت إلى بلاده في 16 أكتوبر/تشرين الأول، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصات طبية خضع لها هناك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.