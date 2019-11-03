إحباط مخطط إرهابي بالتزامن مع مظاهرات بغداد

الإرهابي "أبوهارون" بعد القبض عليه في بغداد

نجحت السلطات الأمنية العراقية في ضبط مجموعة كبيرة من المتفجرات وأجهزة الاتصال برفقة أحد الإرهابيين لاستخدامها بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد.

وقالت الأجهزة الأمنية إن الإرهابي الذي تم القبض عليه يُكنى بـ"أبوهارون"؛ حيث أرشد بدوره عن متفجرات ومخططات لعمليات إرهابية بالتزامن مع المظاهرات، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.





وقادت معلومات استخبارية دقيقة، قوة من قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، إلى إلقاء القبض على "أبوهارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة بغداد.

واعترف المتهم "أبوهارون" بمعلومات أسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع المظاهرات.

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ويتزامن ضبط المتفجرات والقبض على الإرهابي مع إغلاق الشرطة عدة شوارع في بغداد، وسط انتشار أمني غير مسبوق لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير بالعاصمة.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت الدعوات إلى إضراب عام، اليوم، للضغط على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة.





وقالت وسائل إعلام محلية إن عددا من أحياء الجانب الشرقي من بغداد بدأ في تنفيذ إضراب عام؛ احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين، فيما عقد عبدالمهدي، مساء السبت، اجتماعا أمنيا لمناقشة الأوضاع في البلاد.

ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول اندلعت موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة في العاصمة وعدد من محافظات الجنوب للمطالبة بإقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء نفوذ إيران.

ويرى مراقبون أن إعلان السلطات الأمنية عن القبض على الإرهابي "أبوهارون" في هذا التوقيت يحمل مغزى يهدف لترويع المواطنين لعدم المشاركة في المظاهرات المستمرة وسط العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى.