تركيا تقيم تحصينات وتدفع بتعزيزات عسكرية برأس العين السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت تركيا، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية شمالا، فيما يعد تجاوزا جديدا لوقف إطلاق النار المعلن برعاية أمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن التعزيزات التركية دخلت من محور قريتي جان تمر والمطلة بريف رأس العين، موضحة أن أنقرة تقيم تحصينات في المناطق التي احتلتها.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.