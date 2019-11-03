جونسون يؤكد أن اتفاقه هو السبيل الوحيد لـ"بريكست"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الاتفاق الذي قدمه لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لا يزال السبيل هو الوحيد لإتمام بريكست.

واعتبر جونسون أن فشله في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، مثلما وعد، "أمر مؤسف بشدة".

لكنه شدد خلال مقابلة تلفزيونية في مستهل حملته الانتخابية المقررة الشهر المقبل، على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل.

من جانبه، أعلن نايجل فيراج زعيم حزب بريكست البريطاني أنه لن يخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وأنه يفضّل الدعوة إلى رفض الاتفاق الذي توصل إليه جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف فيراج لبرنامج "آندرو مار" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "فكرت مليا في هذا؛ كيف أخدم قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي على النحو الأمثل؟".

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وتابع: "هل أجد لنفسي مقعدا وأدخل البرلمان أم أخدم القضية على نحو أفضل بأن أجوب المملكة المتحدة طولا وعرضا لدعم 600 مرشح؟ وقررت أن الخيار الثاني هو الصائب".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا.

وجوبهت تهديدات جونسون بعقبة البرلمان، حيث صوّت أعضاء مجلس العموم لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير/كانون الثاني.

والإثنين الماضي، رفض مجلس العموم البريطاني طلب جونسون الخاص بإجراء انتخابات مبكرة، موضحا أن طلبه بشأن إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول مرفوض تماما.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على تمديد مهلة "بريكست" الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق.