إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس للمرة الثالثة في 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب.

وقال مساعد للوزير المعتقل لـ"العين الإخبارية" إن قوة كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية داهمت منزل الهدمي في حي الصوانة في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف: "قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبث في المنزل بداعي التفتيش واعتدت بالضرب على الوزير الهدمي من خلال توجيه اللكمات والدفع أمام أفراد عائلته بشكل متعمد".



Advertisements

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أبلغت الهدمي باعتقاله ومن ثم نقلته إلى مركز تحقيق للمخابرات الإسرائيلية.



وهذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال وزير شؤون القدس منذ توليه مهام منصبه قبل أقل من 6 أشهر فضلا عن استدعائه للتحقيق مرات عديدة.



ويأتي الاعتقال في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الاستيطان والاستيلاء على المنازل ومحاولة العبث في المناهج التعليمية بالمدينة.