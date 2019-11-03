خامنئي يكرر رفضه لأي محادثات مع واشنطن

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الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد إن بلاده ستواصل رفضها إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ووصف البلدين بأنهما عدوان لدودان وذلك قبل يوم من الذكرى الأربعين لحصار السفارة الأمريكية في طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله "أحد سبل الحد من التدخل السياسي لأمريكا هو رفض إجراء أي محادثات معها. هذا يعني أن إيران لن ترضخ لضغوط أمريكا. من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون مئة بالمئة".

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود على مدى العام المنصرم بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وعاودت واشنطن فرض العقوبات على طهران بهدف وقف صادرات النفط الإيراني وقالت إنها تسعى لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق أوسع نطاقا.

وحظر خامنئي على المسؤولين الإيرانيين عقد أي محادثات مع واشنطن إلا إذا عادت للاتفاق النووي ورفعت جميع العقوبات.

وانتقد خامنئي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولته الترتيب لمحادثات بين واشنطن وطهران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله اليوم الأحد "الرئيس الفرنسي الذي يقول إن اجتماعا سيحل المشكلات بين طهران وأمريكا إما ساذج أو متواطئ مع أمريكا".

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وحاول ماكرون الترتيب لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، لكنه لم يفلح في مسعاه هذا.

وتحيي إيران ذكرى حصار السفارة الأمريكية في طهران الذي وقع بعد فترة وجيزة من الثورة الإسلامية في 1979 بمظاهرات عادة ما تردد الحشود فيها "الموت لأمريكا".

ورسخ حصار السفارة العداء بين الدولتين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بدعم السياسات الوحشية التي انتهجها الشاه الذي تمت الإطاحة به واحتجزت 52 أمريكيا في السفارة لمدة 444 يوما ووصفتها بأنها وكر للجواسيس.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أشهر قليلة من ذلك الحصار.

وقال خامنئي "لم تتغير الولايات المتحدة منذ عقود... تواصل ذات السلوك العدائي الشرير ونفس الديكتاتورية الدولية... دائما ما تضمر أمريكا العداء لإيران".