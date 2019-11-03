اعتقال مسؤولين في الديوانية بقضايا فساد بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة الديوانية جنوب العراق، اليوم الأحد، عددًا من المسؤولين في المحافظة، بناء على توجيهات هيئة النزاهة، بسبب قضايا فساد مالي وإداري بحقهم.



وذكرت وكالة "بغداد اليوم" المحلية إن قوة أمنية أقدمت على اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري .

وبينت أن قرار الاعتقال جاء بتوجيه من قبل هيئة النزاهة، بسبب مصادقته في وقت سابق على إنشاء مجمع طبي، أثبتت حوله شبهات فساد ومخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .

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وأشارت إلى إيقاف رئيس وأعضاء لجنة المشتريات في مديرية تربية الديوانية، بقضايا تتعلق بهدر المال العام، كما تم إيقاف عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد إداري ومالي، من خلال التصويت على قرار مخالف للقانون .

وحسب الوكالة المحلية، فإن الحملة شملت توقيف رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس محافظة الديوانية ثامر صخيل، إذ أوقف على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، كما أمرت هيئة النزاهة بإيقاف مدير عام تربية الديوانية عقل الجبوري على ذمة التحقيق بقضايا فساد إداري ومالي .

ويُعدّ العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.