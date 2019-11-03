- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات العراقية تعتقل القيادي الإرهابي أبو هارون جنوب العاصمة بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على "إرهابي" يدعى "أبو هارون" بعد نصب كمين له جنوبي العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الحربي الأحد.
وذكرت بأن العملية نفذت استنادا إلى معلومات "استخبارية دقيقة" حيث تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على "الإرهابي".
وأضافت أنه وبعد التحقيق معه "وبدلالته تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صورة لشخص معتقل مكبل اليدين ومحاط بعناصر أمنية ولا يظهر وجهه، حيث قالت إنه "أبوهارون" الذي لم تكشف عن هويته أو التنظيم الذي ينتمي إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تعتقل القيادي الإرهابي أبو هارون جنوب العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.