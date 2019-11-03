علم الإمارات يرفرف على أعلى سارية في قمة جبل جيس.. صورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفرف علم دولة الإمارات على أعلى سارية في الدولة أنشأتها مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة، بقمة جبل جيس على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر، حيث شكل المشاركون في الفاعلية التي انطلقت في الساعة الحادية عشر صباحاً اسم دولة الإمارات، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للاحتفاء بـ "يوم العلم".



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وذكر المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة رفعت أكثر من 10 آلاف علم في مختلف شوارع الإمارة والشواطئ والمواقع السياحية والطبيعية خلال الأيام الماضية، تماشياً مع احتفالات الدولة بيوم العلم، لافتاً إلى أن الدائرة نظمت حملة لتوزيع الأعلام على الأهالي في بعض مناطق رأس الخيمة ضمن مبادرة "علمي مسؤوليتي" التي تستهدف استبدال القديمة والتالفة من مختلف مناطق الإمارة.

وبين المهندس أحمد السيد بأن المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المؤسسة أنشأت سارية العلم الجديدة على أكبر جدار استنادي في منطقة الخليج العربي، لتشكل أبرز نقطة يمكن مشاهدة السارية من بعد عشرات الكيلومترات، على طريق جبل جيس الذي يستقطب سنوياً آلاف الزائرين من السياح والعائلات.