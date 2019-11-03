شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السعودية والإمارات دعمتا الاستقرار والانتقال السلمي في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ضرورة الدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية، مشيرا إلى أن العلاقة بالخرطوم تاريخية.

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، إن كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف، مضيفا: «لعلها انطلقت من مفاهيم أيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه».

وأشار قرقاش إلى أن «من أساليب الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة سوء التدبير اتهام الخارج»، معقباً بقوله: «لا أخص بلداً بعينه، ولكنني أقول لمن يمارسون ذلك راجعوا أنفسكم وسجّلكم، ودقّقوا في سياساتكم وقارنوها بطموحات شعوبكم تجاه السيادة والحياة الكريمة قبل أن تعلّقوا تقصيركم على شماعة التدخل الخارجي».