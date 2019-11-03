إحباط مخطط للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع المظاهرات في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أنّ "وفقًا لمعلومات استخباريّة دقيقة، تمكّنت قوّة من قيادة العمليّات الخاصّة الأولى -إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب- من إلقاء القبض على الإرهابي المُكنّى "أبو هارون"، بعد نصب مكمن مُحكم له جنوبي العاصمة العراقية بغداد".
وأوضحت في بيان، أنّ "بعد التحقيق معه وبدلالته، تمّ العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدّات تفجير وأجهزة اتصال كانت مُعدّة للقيام بعملياّت إرهابيّة، بالتزامن مع التظاهرات الّتي تشهدها بغداد".
ويشهد العراق منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات واسعة مناوئة للحكومة، استمرّت أسبوعًا، قبل أن تستأنف في 25 تشرين الأول وتدخل يومها العاشر، اليوم الأحد.
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