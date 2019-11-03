إحباط مخطط للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع المظاهرات في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني ​العراق​ية أنّ "وفقًا لمعلومات استخباريّة دقيقة، تمكّنت قوّة من قيادة العمليّات الخاصّة الأولى -إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب- من إلقاء القبض على الإرهابي المُكنّى "أبو هارون"، بعد نصب مكمن مُحكم له جنوبي العاصمة العراقية ​بغداد​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد التحقيق معه وبدلالته، تمّ العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدّات تفجير وأجهزة اتصال كانت مُعدّة للقيام بعملياّت إرهابيّة، بالتزامن مع ​التظاهرات​ الّتي تشهدها بغداد".

ويشهد العراق منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات واسعة مناوئة للحكومة، استمرّت أسبوعًا، قبل أن تستأنف في 25 تشرين الأول وتدخل يومها العاشر، اليوم الأحد.