ملك السعودية تسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا

تسلّم ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، رسالة من رئيس وزراء ​ماليزيا​ ​مهاتير محمد​، سلّمه إيّاها وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء مزلي مالك. ونقل مالك، للملك السعودي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره لمحمد.

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