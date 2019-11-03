تسلّم ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، سلّمه إيّاها وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء مزلي مالك.
ونقل مالك، للملك السعودي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره لمحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية تسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.