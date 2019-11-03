أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ أن طقسا خريفيا متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الأحد حيث يستقر تدريجياًً ويتحول الى دافىء نسبياً اعتباراً من يوم الاثنين.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط ​أمطار​ محلية في المناطق الداخلية والجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

كما توقعت اني كون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال ​النهار​ كما تنخفض نسبة الرطوبة . اما الثلاثاء فيكون صافٍ إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة احياناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.