أشرف ريفي: الثورة المضادة فمصيرها الفشل

رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "يحاولون إحياء نموذج الولاء الشخصي لكن فاتهم أن اللبنانيين انتفضوا لكي يكونوا مواطنين متساوين ينادون بالكرامة والحرية وببناء ​الدولة​. يحاربون الغد بسلاح الماضي وهذه العبثية بعينها. تحية لانتفاضة 17 تشرين وأبطالها الشجعان. أما ​الثورة​ المضادة فمصيرها الفشل". وقال: "لن يرى لبنان الخير إلا على أيدي السياديين النزهاء الشرفاء الأحرار".

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