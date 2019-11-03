بو صعب: رسالة باسيل كانت إيجابية لمن يريد محاربة الفساد

رأى وزير الدفاع في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بو صعب​ ان "رسالة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ كانت إيجابية لمن يريد ​محاربة الفساد​ وهي تلامس الواقع".

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