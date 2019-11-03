وهاب: شعار كلن يعني كلن سخيف وفارغ

رأى رئيس حزب التوحدي العربي الوزير الساب ​وئام وهاب​ ان "شعار كلن يعني كلن شعار سخيف وفارغ وهو قتل ​الحراك الشعبي​ لأنه جهّل السارق ودفع الجميع للكتل ضد الحراك مع أن مطالب الناس محقة كم كنت أتمنى لو تحرك الناس بملفات محددة".

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