محامي الاحدب: القاضية نصار الحقت ضررا كبيرا وبالغا بموكلي

اشار وكيل النائب السابق ​مصباح الاحدب​ المحامي محمد خليل الى انه "لم نستطع لغاية اليوم الحصول على اسماء الجهة المدعية في الملف القضائي لحادثة اطلاق النار في ​ساحة النور​، وقد عممت قاضي التحقيق الاول في ​الشمال​ سمرندا نصار في دائرة التحقيق وبشكل كلي أنها ستوقف مصباح الاحدب حضر أم لم يحضر، فلا ندري ما هي الغاية من اشاعة هذا الموضوع".

واكد "ان الرئيسة نصار الحقت ضررا كبيرا وبالغا وعميقا بالنائب السابق الاحدب ومست شرفه وكرامته ونحن نعتبر ذلك محاولة اغتيال سياسي واضح بين ابناء منطقته، فما هي الغاية من كل ما اقترفته الرئيسة نصار؟.

