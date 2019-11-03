جنبلاط: عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى 30 عاما مضى

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تنعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا عدنا إلى المربع الأوّل، مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عاما مضى".

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