الرئيس عون لمناصريه: كثيرون يعرقلون محاربة الفساد وأدعوكم إلى الاتفاق مع من هم بالساحات

توجّه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى المتواجدين في التظاهرة الداعمة له على طريق قصر بعبدا، قائلًا: "يا شعب لبنان العظيم، جئتم اليوم تجدّدون العهد، أهلًا وسهلًا وأنا على العهد والوعد"، لافتًا إلى أنّ "حقوق الشعب مفقودة، وفُقدت الثقة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة، وعلينا إعادة الثقة بالدولة".

وأكّد في كلمة له من قصر بعبدا، أنّ "الساحات كثيرة ويجب ألّا تكون ساحة ضدّ أُخرى، ومظاهرة ضدّ مظاهرة لأن الساحات الجديدة بحاجة إلى دعم"، مركّزًا على أنّ "الفساد "مشلّش" في الأرض منذ عشرات السنوات، ولن يذهب بسهولة إلّا إذا بذلتم الجهد اللازم".