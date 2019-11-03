سليم عون: مقبلون على الابراء المستحيل ويجب أن لا يكون هناك خطوط حمراء على أحد

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح من ​بعبدا​ خلال التظاهرة الداعمة للرئيس عون على انه "نحن مقبلون على ​الابراء المستحيل​ ومهما كانت نتائج ​ديوان المحاسبة​ يجب أن لا يكون هناك خطوط حمراء على أحد".

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