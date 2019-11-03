علوش: أن تكون في "التيار الوطني الحر" مرادف لقولك "فالج لا تعالج"

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنّ "بعد سماع كلام المتظاهرين في ​بعبدا​، ومن بعدها كلام ولي العهد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، إنّ الانطباع الوحيد الّذي بقي عندي هو: أن تكون في هذا "التيار" مرادف لقولك "فالج لا تعالج"، وأنّ اسم جبران باسيل مرادف للشعبيّة والتضليل".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الله أنّ "يحمي ​لبنان​ من الشرير".