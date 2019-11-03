علوش: أن تكون في "التيار الوطني الحر" مرادف لقولك "فالج لا تعالج"

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "بعد سماع كلام المتظاهرين في بعبدا، ومن بعدها كلام ولي العهد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، إنّ الانطباع الوحيد الّذي بقي عندي هو: أن تكون في هذا "التيار" مرادف لقولك "فالج لا تعالج"، وأنّ اسم جبران باسيل مرادف للشعبيّة والتضليل".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الله أنّ "يحمي لبنان من الشرير".
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