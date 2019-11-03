شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يشكل لجنة لمناقشة أزمة غرق المحافظات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس لدراسة لمناقشة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.

وتابع أن اللجنة ستبحث كيفية مواجهة الآثار التى ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها سواء فى الزراعة أو معالجتها لاستخدامها فى مياة الشرب، مضيفا :"الموضوع متكرر ولسبب أو لأخر الحكومة لم تقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة".

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وأكد "عبد العال" أن عددا من النواب تفدموا بأدوات رقابية مختلفة لمناقشة أزمة غرق الشوارع، ونظرا لما تعرضت له البلاد فإن الأمر يحتاج إلى تدقيق وذلك للاستفادة من هذة المياه سواء بتخزينها أو إعادة معالجتها فى الشرب، متابعًا: "للأسف هذا الموضوع متكرر سنويا والبرلمان يناقشه والحكومة لسبب أو لأخر لم تتخذ الاحتياطات اللازمة".

وانتقد رئيس مجلس النواب تصريحات المتحدث الإعلامى للحكومة بشأن هذه الأزمة، قائلا :" ليته ما تحدث حيث غابت عنه السياسة وقد يكون كلامه صحيحا لكن السياسة لم تكن ملازمة لكلام المتحدث".

وأشار إلى أنه فى حالة الأزمات يجب الأخذ فى الاعتبار لتطييب خواطر الناس المتضررة من الأزمة.