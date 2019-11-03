شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل 57 مشروع قانون للجان النوعية.. الحسابات الختامية للهيئات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
كما شملت الإحالات، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الآثار، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والشئون الدستورية.
وضمت الاحالات، مشروع القانون المقدم من النائب محمد صلاح خليفة وعشر أعضاء البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وذلك إلى لجنة الشئون الدستورية، ومشروع القانون المقدم من النائبة هانم أبو الوفا بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج وعشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية إلي لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة، وأخيراً مشروع قانون نيابى بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الزرعة والشؤون الدستورية.
وفى السياق ذاته، أحال رئيس البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، والمتعلقة بالتعاون الاقتصادى والفني، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 ، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019
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